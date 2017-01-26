Новая трагедия в Молдове: В Цынцаренах семья с десятью детьми сжигает собственные вещи, чтобы согреться
Дом, в котором живет семейство, рушится на глазах — крыша может обвалиться в любой момент [фото]
Что движет молдавскими родителями, которые называют своих детей Юна-Луна, Никтария и… Золушка
"Комсомолка" узнавала, какие самые необычные имена дают в нашей стране и почему перед выбором имени ребенка все же лучше сходить в церковь
Как молдаване работают в Европе: никаких прав, зарплата в конвертах, кредитная кабала…
Те, кто перебрался туда на ПМЖ, искренне поражены тому, как на чужбине все похоже на Молдову
Синоптики грозят сильными морозами, а кишиневские чиновники собираются сажать деревья — у них план горит!
Все у наших чиновников, не как у людей получается. Или они, наконец, начали работать как надо?
Молдавская власть защищает интересы граждан, о которых совсем ничего не знает
Ошибка — это то, что было позволено безнаказанно украсть миллиард, а не то, что я, мы, все должны его возвращать
Колумнисты
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Почему в Молдове так много граждан, возомнивших себя Богом?
Будучи не в состоянии разобраться в своей собственной жизни, они учат жить других и даже призывают к убийству
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Министр образования роет «могилу» властям Молдовы
Корина Фусу выступила с инициативой, которой подставила руководство страны
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Лечение по-молдавски: Наше все - чеснок и "звездочка"!
Парадокс - жители Молдовы все больше покупают лекарств и все больше занимаются самолечением.
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Молдавский премьер-министр так добр, что не обвинил граждан в растрачивании европейских денег!
Деньги потратили власти, но это ничего страшного – им Европа еще даст
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове