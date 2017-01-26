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Леонид РЯБКОВ

Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове

Граждане Молдовы уверены, что живут в Европе? Тогда кончайте «ботать по фене» и считать стукачей изгоями

22 кишиневских ресторатора накатали жалобу на конкурентов, обвинив их в нарушении закона, стали зачинщиками виртуальной войны с использованием тюремного жаргона

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