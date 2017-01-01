Молдавская группа "Здоб ши Здуб" не смогла допеть песню до конца
Музыканты, записывая песню-поздравление с Новым годом, буквально оцепенели [видео]
Террорист в костюме Санта-Клауса устроил бойню в ночном клубе Стамбула: 35 погибших
Еще 40 человек ранены [видео, обновляется]
Президент Игорь Додон и его супруга поздравили молдаван с Новым годом
Поздравительное послание главы государства [видео]
Киртоакэ, марш на нары: Только так можно спасти многострадальный Кишинев от разрухи!
Избавить город от либерала - лучший подарок к Новому году
У молдавского полицейского-взяточника нашли часы от Louis Vuitton, драгоценности с бриллиантами и тысячи евро
При обыске на дому у начальника одного из отделений в Управлении по расследованию правонарушений обнаружили роскошное имущество [фото]
Колумнисты
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
В Молдове тоже есть нелюди и только они не понимают, зачем нести цветы к российскому посольству
Недочеловеки, которые, к сожалению, обитают и в нашей стране, танцуют на трупах людей, погибших в катастрофе Ту-154 в России
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Всего пара дней, а ура-патриоты в Молдове уже недовольны: Додон — не наш президент!
Глава государства начал выполнять свои предвыборные обещания и начал с малого, а его действия вызвали немалый скепсис в соцсетях
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Гимпу, Воронин, Тимофти и Лянкэ так заигрались в демократию, что страх перед президентом Молдовы потеряли!
Они позабыли, какими честными и ответственными были...
Роман ВЛАДИМИРОВКолумнист "КП" в Молдове
Молдаване, уехавшие на ПМЖ за границу: «И все-таки в родном навозе теплее и безопаснее»
Наши бывшие соотечественники с любовью вспоминают о Молдове только во время терактов на своей новой родине
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове