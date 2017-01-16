Молдаванка Ксения Дели пожертвовала миллион, чтобы купить жилье бездомному старику
Модель Victoria's Secret присоединилась к волонтерам, которые пытались собрать деньги пенсионера, который оказался на улице [фото]
Либералы требуют отставки президента Молдовы: Додон представляет интересы другой страны!
Воспользовавшись отсутствием главы государства, его обвинили в нарушении Конституции и желании разрушить нашу страну
Игорь Додон хоронит проевропейский курс: Почему и чем его встреча с Владимиром Путиным опасна для молдавских властей
«Комсомолка» решила выяснить, чего ждать от визита молдавского президента в Москву.
Реформа-2017: Когда в Молдове пенсии будут выше прожиточного минимума
Как изменилась формула расчета и что будет с теми, кто уже на заслуженном отдыхе
Наш ответ молдавской модели: Гордиенко разделась круче Дели!
Внимание может отвлечь разве что ее...парик
Колумнисты
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
В Кишиневе учителей заменят сотрудниками Центра по защите персональных данных
И тогда поднимут им зарплаты до 11 тысяч леев
Дмитрий КОБЗАРЬ
В Молдове - пить: Западные исследователи, называя Молдову самой пьющей в мире, нас унижают или... говорят правду?
В республике алкоголь возведен в ранг культа, а потому удивляться статусу пьяниц нечего.
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Тем, кто считает, что морозы в Молдове не лютые, нужно съездить в молдавское село!
Минус 10 в Кишиневе и минус 10 в селе ощущаются по-разному
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Хотите прослыть молдавским интеллигентом? За границей не выражайтесь!
Наши соотечественники, находясь за рубежом, крайне неприлично могут общаться между собой, надеясь, что их не понимают
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ