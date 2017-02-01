Нацбанк Молдовы наносит смертельный удар: В Молдове вырастут тарифы на отопление, электроэнергию и газ
И это еще не все — топливо и продукты тоже будут дороже.
Некоторые молдавские чиновники больше не понимают по-русски
Не для того они «стояли на коленях на Площади великого национального собрания», чтобы в 2017 году говорить на русском [видео]
Молдову закуют в кандалы и выведут на путь демократии: Чем обернется переход к смешанной избирательной системе
«Комсомолка» решила выяснить плюсы и минусы предлагаемых властями изменений
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Дмитрий КОБЗАРЬ
Продолжаем падение: В Молдове скоро начнут продавать хлеб по партбилетам!
Люди в республике настолько политизированы, что в при любых обстоятельствах стали называть соотечественников "избирателями"
Дмитрий КОБЗАРЬ
Поколение "на выход": Почему молдавская молодежь не покупает квартир и машин
Молодые люди не готовы и не стремятся совершать дорогие покупки, имея на это свои причины
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
В Молдове детей садят за руль, не думая об их жизни
В республике почему-то человеческая жизнь вообще недооценена.
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Почему в Молдове так много граждан, возомнивших себя Богом?
Будучи не в состоянии разобраться в своей собственной жизни, они учат жить других и даже призывают к убийству
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове