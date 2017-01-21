Посольство США опровергло информацию, что посол Петтит спешно покидает посольство в Молдове после инаугурации Трампа
Новоиспеченный президент отозвал всех политических послов, назначенных администрацией Обамы
О чем говорил президент: ключевые цитаты инаугурационной речи Трампа
По мнению эксперта, это были «сильные слова настоящего патриота» [видео]
Погода на ближайшие дни, как американские горки: Сначала в Молдове резко потеплеет, а потом еще быстрее мы скатимся к морозам
И все эти капризы природа щедро приправит перепадами давления, так что головная боль нам гарантированно обеспечена
Молдавские унионисты тешат себя тем, что их спасет ползучая униря!
То, что многие жители Молдовы имеют румынское гражданское еще не говорит о том, что они стремятся в Румынию, наоборот, соседнее государство им до лампочки
Кто является человеком года в Молдове?
Победителя выбирают читатели газеты "Комсомольская правда" [голосование]
Колумнисты
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Лечение по-молдавски: Наше все - чеснок и "звездочка"!
Парадокс - жители Молдовы все больше покупают лекарств и все больше занимаются самолечением.
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Молдавский премьер-министр так добр, что не обвинил граждан в растрачивании европейских денег!
Деньги потратили власти, но это ничего страшного – им Европа еще даст
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Граждане Молдовы уверены, что живут в Европе? Тогда кончайте «ботать по фене» и считать стукачей изгоями
22 кишиневских ресторатора накатали жалобу на конкурентов, обвинив их в нарушении закона, стали зачинщиками виртуальной войны с использованием тюремного жаргона
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
В Кишиневе учителей заменят сотрудниками Центра по защите персональных данных
И тогда поднимут им зарплаты до 11 тысяч леев
Дмитрий КОБЗАРЬ