Сталина на вас нет: если бы сегодня в Молдове начались депортации, наши люди приняли бы их на «ура», уничтожая своих противников и деля их имущество
Михай Гимпу стучал бы на Игоря Додона, Анатолий Шалару - на самого Михая Гимпу, а те, кто мечтает о власти, на тех, кто там уже находится, а все вместе сажали бы народ пачками
Не так страшен грипп, как молдавские терапевты!
Если бы все родители Молдовы могли сами послушать своего ребенка, они вообще не вызывали бы при простуде доктора
Поколение "на выход": Почему молдавская молодежь не покупает квартир и машин
Молодые люди не готовы и не стремятся совершать дорогие покупки, имея на это свои причины
Продолжаем падение: В Молдове скоро начнут продавать хлеб по партбилетам!
Люди в республике настолько политизированы, что в при любых обстоятельствах стали называть соотечественников "избирателями"
Узаконенный рэкет кишиневцев: Городские власти решили срубить шальных денег на невнимательности водителей!
«Зеленые стрелки» над светофорами в центре столицы, которые с помпой лично вкручивал мэр Киртоакэ, тихонько сняли
Колумнисты
Дмитрий КОБЗАРЬ
Поколение "на выход": Почему молдавская молодежь не покупает квартир и машин
Молодые люди не готовы и не стремятся совершать дорогие покупки, имея на это свои причины
Дмитрий КОБЗАРЬ
Продолжаем падение: В Молдове скоро начнут продавать хлеб по партбилетам!
Люди в республике настолько политизированы, что в при любых обстоятельствах стали называть соотечественников "избирателями"
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Почему в Молдове так много граждан, возомнивших себя Богом?
Будучи не в состоянии разобраться в своей собственной жизни, они учат жить других и даже призывают к убийству
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Министр образования роет «могилу» властям Молдовы
Корина Фусу выступила с инициативой, которой подставила руководство страны
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове