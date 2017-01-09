Граждане Молдовы получают посылки из Европы, за которые их заставляют платить по 10 тысяч леев
Государство, которое и так ничего не дает своим гражданам, забирает у них даже то, чем им помогли родственники и друзья.
Снизу больше не стучат: В Молдове уже воруют елочные игрушки в детских больницах!
Жители республики, вовсю осуждающие коррупцию и грабежи, похоже, не прочь прихватить чужое
Молдавских туристов забыли в румынских горах, когда на улице было -24 градуса
Люди, приехавшие отдыхать, не дождались автобуса, который должен был увезти их со склона в гостиницу
Циклон, парализовавший Болгарию и Румынию, скоро доберется до Молдовы: в центре удара окажется Кишинев
Специалисты заранее предупреждают о сильнейших снегопадах и просят людей соблюдать осторожность, а лучше и вовсе не выходить из дома
Жители Молдовы — самые экстремальные люди на земле!
Любые опасности нашим гражданам нипочем, это лишь повод бахвалиться в соцсетях о своей храбрости
Колумнисты
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Хотите прослыть молдавским интеллигентом? За границей не выражайтесь!
Наши соотечественники, находясь за рубежом, крайне неприлично могут общаться между собой, надеясь, что их не понимают
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
В Молдове тоже есть нелюди и только они не понимают, зачем нести цветы к российскому посольству
Недочеловеки, которые, к сожалению, обитают и в нашей стране, танцуют на трупах людей, погибших в катастрофе Ту-154 в России
Леонид РЯБКОВКорреспондент "КП" в Молдове
Всего пара дней, а ура-патриоты в Молдове уже недовольны: Додон — не наш президент!
Глава государства начал выполнять свои предвыборные обещания и начал с малого, а его действия вызвали немалый скепсис в соцсетях
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
Гимпу, Воронин, Тимофти и Лянкэ так заигрались в демократию, что страх перед президентом Молдовы потеряли!
Они позабыли, какими честными и ответственными были...
Роман ВЛАДИМИРОВКолумнист "КП" в Молдове