Сталина на вас нет: если бы сегодня в Молдове начались депортации, наши люди приняли бы их на «ура», уничтожая своих противников и деля их имущество

Михай Гимпу стучал бы на Игоря Додона, Анатолий Шалару - на самого Михая Гимпу, а те, кто мечтает о власти, на тех, кто там уже находится, а все вместе сажали бы народ пачками

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